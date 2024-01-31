Мостовой: «Для Кузяева двери в хороший европейский клуб всё ещё не закрыты»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о перспективах полузащитника «Гавра» Далера Кузяева.

По мнению эксперта, 31-летний россиянин ещё имеет шансы перейти в более именитый европейский клуб.

«Для Кузяева двери в хороший европейский клуб всё ещё не закрыты. Да, возраст не самый молодой, но до 34 лет можно играть в Европе на высоком уровне. Может, после этого сезона кто-то обратит внимание на Далера, и он пойдёт на повышение», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кузяев провёл в составе «Гавра» 21 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт российского футболиста с клубом Лиги 1 рассчитан до лета 2025 года.