Защитник «Лорьяна» завершил карьеру посреди сезона

Венсан ле Гофф, левый защитник аутсайдера чемпионата Франции «Лорьяна» завершил карьеру в возрасте 34 лет. Об этом официально сообщает пресс-служба французского клуба.

Ле Гофф в этом сезоне сыграл за свой клуб в девяти матчах Лиги 1. Смог отметиться за команду одним голом, а также оформить один ассист. В «Лорьяне» футболист провёл 10 последних лет карьеры – в команде он оказался летом 2014 года.

Напомним, что в текущем сезоне чемпионата Франции «Лорьян» является абсолютным аутсайдером турнира. У клуба в активе всего лишь 13 набранных очков и 18-е, последнее место турнирной таблицы.