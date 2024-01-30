Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Защитник «Лорьяна» завершил карьеру посреди сезона

30 Января 2024 • 21:52 Комментировать

Венсан ле Гофф, левый защитник аутсайдера чемпионата Франции «Лорьяна» завершил карьеру в возрасте 34 лет. Об этом официально сообщает пресс-служба французского клуба.

Ле Гофф в этом сезоне сыграл за свой клуб в девяти матчах Лиги 1. Смог отметиться за команду одним голом, а также оформить один ассист. В «Лорьяне» футболист провёл 10 последних лет карьеры – в команде он оказался летом 2014 года.

Напомним, что в текущем сезоне чемпионата Франции «Лорьян» является абсолютным аутсайдером турнира. У клуба в активе всего лишь 13 набранных очков и 18-е, последнее место турнирной таблицы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лорьян Венсан ле Гофф
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» Какие есть варианты у Клоппа после ухода из «Ливерпуля» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу Источник: Артета решил покинуть «Арсенал» ​«Манчестер Сити» узнал соперника: Результаты жеребьёвки Кубка Англии Варианты для Хави после ухода из «Барселоны» «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе Хави: «Даже резервный судья сказал мне, что это чистый пенальти»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в истории
Спортивные новости
Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Губерниев: «Валиевой - стойкости и мужества» Дисквалификация Валиевой началась в 2021 году, у сборной России отберут золото командного турнира Олимпиады Вердикт Спортивного арбитражного суда по Валиевой: 4 года дисквалификации «Амур» в результативном матче с 13 голами переиграл «Металлург» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Января
21:52 · Франция. Лига 1
Защитник «Лорьяна» завершил карьеру посреди сезона
21:24 · Англия. Премьер-лига
​Рэшфорд может уйти из «Манчестер Юнайтед» в другой топ-клуб Европы 2
16:00 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе сомневается, думая о переходе в «Реал» 1 слухи
15:44 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» закончил свои дела на трансферном рынке
13:53 · Россия. Премьер-лига
Ньямси высказал мнение о «Локомотиве»
13:43 · Англия. Премьер-лига
Сарр заинтересовал «Вильярреал» и два клуба АПЛ
12:39 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не предлагает Мбаппе новый контракт - раскрыта причина
12:35 · Франция. Лига 1
Дэвид не покинет «Лилль» зимой
12:27 · Франция. Лига 1
«Реал» или «ПСЖ»: известно, когда Мбаппе сделает выбор
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и два топ-клуба Серии А претендуют на Дэвида
11:33 · Россия. Премьер-лига
Ньямси проходит медосмотр для перехода в «Локомотив»
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Лион» предложил 20 миллионов евро за игрока «Вест Хэма» Бенрахма
08:54 · Испания. Ла Лига
Мбаппе провёл переговоры с Пересом - известен итог
02:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отклонила предложение клуба Лиги 1 по молодому защитнику
01:22 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги оценил вероятность перехода Мбаппе в «Реал»
Все новости
Рекомендуем