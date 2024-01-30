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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» закончил свои дела на трансферном рынке

30 Января 2024 • 15:44 Комментировать
Страсбург
...
ПСЖ
02.02 23:00

Французский «ПСЖ» не собирается никого покупать в оставшиеся дни зимнего трансферного окна. Как сообщает Юлиен Фроман, парижская команда не ожидает никаких прибытий в январе.

В то же время источник добавляет, что «ПСЖ» может расстаться с некоторыми игроками до закрытия трансферного окна. При этом полузащитник Марко Асенсио останется в клубе минимум до конца нынешнего сезона.

Напомним, «ПСЖ» усилился в зимнее трансферное окно двумя бразильскими футболистами – центральным защитником Лукасом Беральдо и опорным полузащитником Габриэлем Москардо.  Оба футболиста суммарно обошлись парижскому клубу в 40 миллионов евро.

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ПСЖ трансферы футбола - зима 2024

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