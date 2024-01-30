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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» не предлагает Мбаппе новый контракт - раскрыта причина

30 Января 2024 • 12:39 Комментировать

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе до сих пор не получил официального предложения от руководства клуба о пролонгации сотрудничества. Об этом рапортуют журналисты AS.

Это связано с тем, что парижане намерены выяснить, хочет ли Килиан стать частью долгосрочного проекта клуба. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2024 года. В услугах нападающего заинтересованы мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 27 поединках за парижский коллектив. На счету звездного форварда 28 голов и шесть результативных передач.

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