Дэвид не покинет «Лилль» зимой

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид не покинет свою команду в это трансферное окно. Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, канадский форвард останется во Франции до конца нынешнего сезона.

При этом источник сообщает, что ближайшим летом Дэвид с большой долей вероятности покинет «Лилль». Нынешнее соглашение футболиста с «догами» истекает через полтора года, поэтому заинтересованные клубы могут рассчитывать на скидку.

В этом сезоне Дэвид отметился 6 голами и ассистом в 19 матчах чемпионата Франции. Ранее нападающего связывали с трансфером в лондонский «Челси», «Милан» и «Наполи».