«Реал» или «ПСЖ»: известно, когда Мбаппе сделает выбор

25-летний форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в ближайшие несколько дней сообщит руководству клуба решение о своем будущем. Об этом рапортует AS.

Пока Мбаппе не определился с вариантом продолжения карьеры. Нападающий может продлить контракт с парижанами или перейти в другой европейский топ-клуб. В услугах Килиана заинтересованы мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

Срок действующего контракта Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом нынешнего года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 27 поединках, записав на свой счет 28 забитых мячей и шесть голевых передач.

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