В «ПСЖ» приняли решение по Асенсио

Вингер «Пари Сен-Жермен» Марко Асенсио не покинет команду в зимнее трансферное окно.

Слухи связывают испанца с возможным уходом – одним из претендентов назван леверкузенский «Байер». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в «ПСЖ» полностью уверены, что Асенсио никуда не уйдёт до завершения январского трансферного периода. В клубе не собираются расставаться с игроком.

Марко Асенсио пополнил ряды «ПСЖ» летом прошлого года, перебравшись из мадридского «Реала» в качестве свободного агента. В активе 28-летнего футболиста четыре забитых мяча и три результативных паса в 12 матчах за парижан в нынешней кампании.