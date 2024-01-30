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В «ПСЖ» приняли решение по Асенсио

30 Января 2024 • 01:15 Комментировать
Страсбург
...
ПСЖ
02.02 23:00

Вингер «Пари Сен-Жермен» Марко Асенсио не покинет команду в зимнее трансферное окно.

Слухи связывают испанца с возможным уходом – одним из претендентов назван леверкузенский «Байер». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в «ПСЖ» полностью уверены, что Асенсио никуда не уйдёт до завершения январского трансферного периода. В клубе не собираются расставаться с игроком.

Марко Асенсио пополнил ряды «ПСЖ» летом прошлого года, перебравшись из мадридского «Реала» в качестве свободного агента. В активе 28-летнего футболиста четыре забитых мяча и три результативных паса в 12 матчах за парижан в нынешней кампании.

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