Середняк французской Лиги 1, «Ренн» приобрёл у «Клермона» игрока центральной обороны Алиду Сейду. Об уходе игрока из команды официально сообщает пресс-служба «Клермона». Также о приобретении сообщили и в «Ренне».

Сейду 23 года, по национальности он является ганцем. В «Клермоне» до перехода в новый клуб африканец выступал с 2019 года, начиная с дубля команды.

В этом сезоне на счету центрдефа набралось 14 матчей за свой клуб в рамках чемпионата Франции, в которых он отличился одной голевой передачей.

Контракт с «Ренном» Сейду подписал до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает сумму сделки между клубами в 11 млн евро.