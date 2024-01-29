Отец Кузяева: Далер уже адаптировался во Франции

Отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева Адьям Кузяев высказался об адаптации игрока во Франции.

Кузяев-старший отметил, то его сын полностью адаптировался в новой стране, но есть определенные сложности, так как идет становление команды. «Гавра» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

«Я вижу, что очень много ребят в команде хотят о себе заявить, многие только подтягиваются. Конкуренция серьезная», - приводит слова Кузяева Metaratings.ru.

За 21 проведенный матч во всех турнирах в этом сезоне 31-летний россиянин смог отметиться тремя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.