«ПСЖ» объявил о переходе 19-летнего полузащитника Шера Н'Дура в «Брагу» на правах аренды, которая рассчитана до конца июня нынешнего года.

В текущем сезоне Н'Дур провёл за «ПСЖ» четыре игры, в которых сумел отметиться одним забитым голом. Цвета парижского клуба молодой итальянец защищает с лета 2023 года, ранее он выступал за «Бенфику» и «Аталанту».

После 18 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата Португалии «Брага» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от первого «Спортинга» на 10 очков.

Свой ближайший матч новая команда Н'Дура проведёт 31 января против «Шавиша».