Агент высказался о будущем Головина в «Монако»

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина, высказался относительно будущего своего клиента.

«Александр в хорошей форме. Он прогрессирует. Саша доволен в «Монако», в большом клубе. Сейчас все его мысли о том, чтобы решить те задачи, которые поставило руководство клуба», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 27-летний полузащитник играет за монегасков с 2018 года. В нынешнем сезоне россиянин провел 18 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и четыре голевые передачи.