«ПСЖ» готов купить защитника за 50 миллионов евро

«ПСЖ» продолжает проявлять интерес к перспективному защитнику Лени Йоро, выступающему за другой французский клуб – «Лилль». Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

По сведениям источника, парижский гранд настроен оформить полноценный трансфер или аренду с правом последующего выкупа. Чемпион Франции собирается предложить «Лиллю» 50 миллионов евро за футболиста.

Лени – воспитанник академии «Лилля». В нынешнем сезоне защитник сыграл 24 матча и забил три гола. Трудовой договор Йоро с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.