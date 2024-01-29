Стало известно, почему Луис Энрике оставил Маркиньоса в запасе

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос не попал в стартовый состав команды на матч против «Бреста».

Домашняя для парижан встреча Лиги 1 завершилась осечкой (2:2). Бразильский центральный защитник вышел на замену на 75-й минуте, но не помог команде удержать победный счёт – «Брест» забил спасительный гол на 80-й.

Отсутствие Маркиньоса в стартовом составе обусловлено небольшой травмой, докладывает Le Parisien. Тренерский штаб «ПСЖ» не хотел рисковать здоровьем центрбека, поэтому тот был выпущен на поле лишь в концовке.

2 февраля «ПСЖ» сыграет на выезде против «Страсбура» в поединке 20-го тура чемпионата Франции.