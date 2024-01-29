Энрике прокомментировал ничью «ПСЖ» в матче против «Бреста»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике недоволен выступлением своей команды в поединке с «Брестом» (2:2).

Парижане забили два безответных мяча к 45-й минуте усилиями Марко Асенсио и Рандаля Коло-Муани, однако гости нашли в себе силы отыграться во втором тайме.

«Мы потеряли контроль над игрой. Разумеется, я недоволен. Мне совершенно не понравился второй тайм», – цитирует PSG Report испанского рулевого.

Несмотря на осечку, «ПСЖ» продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1 – отрыв от идущей на втором месте «Ниццы» составляет шесть очков. «Брест» занимает третью строчку, отставая от парижского гранда на девять баллов.