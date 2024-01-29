«Брест» отыграл два гола и отобрал очки у «ПСЖ»

19-й тур Лиги 1 завершился центральным матчем между «ПСЖ» и «Брестом». Третья команда соревнований дала бой чемпиону, хотя сначала игра шла по сценарию фаворита. Команды обменивались достаточно острыми уколами, а в конце первого тайма пошли голы. Бредли Баркола слева доставил мяч на Марко Асенсио, который неловко, но метко и эффектно отправил мяч мимо голкипера - 1:0. На левом краю штрафной Асенсио нанес удар, голкипер среагировал, а Рандаль Коло-Муани в борьбе добавил мяч в сетку. В начале второго тайма гости вернули интригу. Махди Камара с рикошетом от защитника отправил мяч в правый угол ворот соперника - 2:1.Мартин Сатриано слева проник в штрафную и прострелил к ближней штанге, а Матиас Перейра-Лаже пяткой сравнял счет.

2:2, «ПСЖ» остается лидером с отрывом в шесть очков от ближайшего конкурента. «Брест» - третий, отставание в девять баллов.