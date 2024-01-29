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Чемпионат Франции. Лига 1

«Брест» отыграл два гола и отобрал очки у «ПСЖ»

29 Января 2024 • 00:40 Комментировать
ПСЖ
2:2
Брест
окончен

19-й тур Лиги 1 завершился центральным матчем между «ПСЖ» и «Брестом». Третья команда соревнований дала бой чемпиону, хотя сначала игра шла по сценарию фаворита. Команды обменивались достаточно острыми уколами, а в конце первого тайма пошли голы. Бредли Баркола слева доставил мяч на Марко Асенсио, который неловко, но метко и эффектно отправил мяч мимо голкипера - 1:0. На левом краю штрафной Асенсио нанес удар, голкипер среагировал, а Рандаль Коло-Муани в борьбе добавил мяч в сетку. В начале второго тайма гости вернули интригу. Махди Камара с рикошетом от защитника отправил мяч в правый угол ворот соперника - 2:1.Мартин Сатриано слева проник в штрафную и прострелил к ближней штанге, а Матиас Перейра-Лаже пяткой сравнял счет.

2:2, «ПСЖ» остается лидером с отрывом в шесть очков от ближайшего конкурента. «Брест» - третий, отставание в девять баллов.

Протокол игры  
ПСЖ2:2Брест
(1:0) Асенсио Марко38'  
(2:0) Коло-Муани Рандаль45'  
  55'Камара Махди (2:1)
  80'Перейра-Лаже Матиаш (2:2)
Доннарумма ДжанлуиджиДанилу ПерейраЭрнандес Люка  26' 75' (Маркиньос Маркос ( 75') Бералдо ЛукасЗаир-Эмери Уоррен  58'Витинья II 89' (Рамуш Гонсалу ( 89') Асенсио Марко 75' (Солер Карлос ( 75') Фабиан РуисБаркола Бредли  90'  90'Коло-Муани Рандаль 69' (Дембеле Усман ( 69') Мбаппе Килиан  53'
Запасные: Мбаппе ЭйтанУгарте МануэльМукиэле НордиМаюлу СенниНавас Кейлор
Бизот МаркоЛала Кенни  53'Шардонне БренданБрассье Лилиан  59'Локо Брэдли 81' (Ле Кардинал Жюльен ( 81') Камара Махди 72' (Перейра-Лаже Матиаш ( 72') Лис-Мелу Пьерр  32'Маньетти УгоДель Кастильо Ромен 81' (Браими Билаль ( 81') Мунье Стив 72' (Мартен Жонас ( 72') Ле Дуарон Жереми 63' (Сатриано Мартин ( 63')
Запасные: Зогбе ЛюкКудерт ГрегуарДари АшрафЛебо Адриен
28 января. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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