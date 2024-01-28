Пасторе: «Отправляю Мбаппе сообщения после каждой его успешной игры»

Бывший футболист «Пари Сен-Жермен» Хавьер Пасторе признался, что продолжает поддерживать связь с клубом.

Аргентинец выступал за парижан с 2011 по 2018 год. Сейчас 34-летний игрок не имеет клубной прописки.

«Мбаппе играет определяющую роль в каждом матче, он многое дал команде. Надеюсь, «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов в этом году. В противном случае с этим придётся подождать ещё несколько лет – возможно, скоро в клуб придут игроки, которые подарят эту победу болельщикам. Самое главное – добиться этого, а с кем именно будет поднят трофей – не так важно.

Я отправляю сообщения Мбаппе после каждого его удачного матча – то есть почти после каждой игры. Но я много общаюсь и с другими игроками», – цитирует Footmercato Пасторе.