Мбаппе — в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Брестом»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе с первых минут выйдет на поле в предстоящем матче чемпионата Франции против «Бреста».

Полностью стартовый состав «ПСЖ» выглядит следующим образом: Доннарумма (вр), Бералдо, Данилу, Эрнандес, Фабиан Руис, Заир-Эмери, Витинья, Коло-Муани, Асенсио, Мбаппе, Баркола.

Игра 19-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Брестом» пройдет сегодня, 28 января. Свисток о начале поединка должен будет прозвучать в 22:45 по столичному времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Напомним, в матче первого круга «ПСЖ» одолел на выезде «Брест» со счетом 3:2.