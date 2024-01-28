30-летний голкипер Максим Дюпе продолжит карьеру в «Ницце», об этом сообщает пресс-служба французской команды.

Команда искала замену Сальваторе Сиригу, который принял решение перейти в турецкий «Фатих Карагюмрюк», и обратилась к бельгийскому «Андерлехту», за который француз выступал на протяжении первой части сезона-2023/24.

О деталях сделки на данный момент ничего неизвестно.

В текущем сезоне Дюпе принял участие в девяти играх во всех турнирах, в которых пропустил семь мячей и четыре раза оставил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее вратарь выступал в «Нанте», «Клермоне» и «Тулузе».