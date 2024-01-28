Энрике: Мне нравится работать с молодыми игроками

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о работе с молодыми футболистами.

«Я бы солгал, если бы сказал, что мне не нравится работать с молодыми игроками, но мне также нравится работать с более опытными игроками. Как тренер, я хочу, чтобы игроки прогрессировали. Это моя цель, независимо от того, молоды они или нет», — цитирует испанского тренера пресс-служба парижан.

В настоящий момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 43 очка в 18 матчах. Стоит сказать, что у команды есть игра в запасе.

Сегодня, 28 января, «ПСЖ» примет на своем поле «Брест». Начало матча запланировано на 22:45 по мск. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.