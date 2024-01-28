Энрике — о матче с «Брестом»: «Они будут играть на победу»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился комментарием о предстоящем матче Лиги 1 с «Брестом».

«Я думаю, что «Брест» сохранит свою игровую систему с четырьмя защитниками. Они будут играть на победу. «Брест» показывает исключительные результаты, будь то дома или на выезде, и, в частности, пропускает очень мало голов. Не случайно они занимают третье место в турнирной таблице. Они этого заслуживают», — приводит слова Энрике официальный сайт парижан.

Матч 19-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» - «Брест» состоится сегодня, 28 января. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.