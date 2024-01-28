Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» уверенно победил на поле «Тулузы»

28 Января 2024 • 21:00 Комментировать
Тулуза
0:2
Ланс
окончен

В очередном матче 19-го тура Лиги 1 сыграли середняки, «Тулуза» и «Ланс». Моментов было не так много, хотя команды все время пытались атаковать. На 42-й минуте Давил Коста отправил мяч в сетку ворот хозяев. Элю Вахи едва не забил гол в раздевалку, но в убойной позиции не попал в рамку. На 55-й минуте шикарно с лета стрельнул Энди Диуф и удвоил перевес. В концовке Венсан Сьерро с пенальти зарядил в перекладину.

2:0, «Ланс» настиг «Марсель» на седьмом месте, противник - пятый с конца.

Протокол игры  
Тулуза0:2Ланс
  42'Коста Давид (0:1)
  55'Диуф Энди (0:2)
Рестес ГийомКаманзи Уоррен 70' (Деслер Миккел ( 70') Мависса КристианНиколайсен Расмус  45'Суасо Габриэль  49'Кассерес Кристиан 62' (Гбоо Янн ( 62') Сьерро ВенсанДоннум Арон  40' 88' (Хелаберт Сесар ( 88') Шмидт Никлас 88' (Сиссоко Ибрагим I ( 88') Бабика Шави 62' (Скюття Наатан ( 62') Даллинга Тийс
Запасные: Домингес АлексЛахмади НоаЭджума НойАрадж Иль
Самба БрисАгилар Рубен 89' (Сишуба Аянда ( 89') Дансо КевинМедина ФакундоСотока Флориан  90'Эль Айнауи НейлКоста Давид 88' (Томассон Адриен ( 88') Чавес Джоаннер 70' (Айдара Массадио ( 70'  83') Диуф ЭндиСаид Уэсли  36' 70' (Фюльжени Анжело ( 70') Вахи Элю 89' (Абдул-Самед Салис ( 89')
Запасные: Пуйи ТомМбала КениAdam AbeddouЛека Жан-Луи
28 января. Стадион "Мунисипал".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ланс Тулуза

Новости по матчу

27 Января
20:21
Актуальная ставка и прогноз на матч Тулуза —Ланс чемпионата Франции — 28 января 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне» ​Месси жёстко поругался с тренером, «Реал» избавится от лидера ради Мбаппе, а у «Барселоны» будет новый тренер – в главных слухах недели «Зенит» покупает экс-игрока «Реала», «Спартак» – форварда из Коста-Рики, а Нобоа попрощался с Россией: главные трансферы и слухи недели Как играл Роналду против Месси: От первой встречи до «Последнего танца» ​Клоппа хотят видеть в испанском суперклубе ​Анчелотти высказался о решении Клоппа покинуть «Ливерпуль» Новый тренерский гений или шарлатан: Что Хаби Алонсо привнёс в «Байер» Кто может сменить Клоппа в «Ливерпуле» - пять топовых кандидатур
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу
Спортивные новости
ЦСКА уверенно разобрался с «Северсталью» в КХЛ «Трактор» в результативном матче переиграл «Авангард» в КХЛ Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open, но установил много рекордов «Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» в матче КХЛ «Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Монпелье Монпелье
Лилль Лилль
0
0
2.80 3.65 2.39
Видео
Окончен
Реймс Реймс
Нант Нант
0
0
2.04 3.55 3.60
Видео
Окончен
Лорьян Лорьян
Гавр Гавр
3
3
2.48 3.35 2.90
Видео
Окончен
Клермон Клермон
Страсбург Страсбург
1
1
2.95 3.55 2.31
Видео
Окончен
Тулуза Тулуза
Ланс Ланс
0
2
3.40 3.65 2.08
Видео
28.01.24 в 22:45
ПСЖ ПСЖ
Брест Брест
1.24 6.40 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Января
21:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола и Энрике не возглавят «Барселону»
21:33 · Франция. Лига 1
Энрике: Мне нравится работать с молодыми игроками
21:27 · Франция. Лига 1
Энрике — о матче с «Брестом»: «Они будут играть на победу»
21:00 · Франция. Лига 1
«Ланс» уверенно победил на поле «Тулузы»
19:01 · Франция. Лига 1
Ещё три матча Лиги 1 завершились вничью, Николсон забил гол, Кузяев отыграл полтора тайма
18:12 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: Дзюба уже в возрасте, нужно искать ему замену
17:59 · Италия. Серия А
​Авторитетный итальянский журналист подтвердил интерес «ПСЖ» к Леау
16:53 · Франция. Лига 1
«Лилль» сыграл без голов с «Монпелье», проведя тайм в меньшинстве
15:51 · Италия. Серия А
​«ПСЖ» нацелился на звёздного игрока из Серии А 1
14:24 · Франция. Лига 1
Игрок «Монако» Головин: «Считаю, что даже в меньшинстве мы ничем не уступали «Марселю»
04:35 · Франция. Лига 1
«Марсель» - шестая команда, которой Бен-Йеддер забил 10 и более мячей
01:00 · Франция. Лига 1
«Монако» не проиграл «Марселю», проведя почти весь матч в меньшинстве
27 Января
23:54 · Франция. Лига 1
Обамеянг забил свой 12-й гол в сезоне
23:17 · Франция. Лига 1
«Монако» Головина остался в меньшинстве в матче с «Марселем»
23:13 · Россия. Премьер-лига
Головин оформил ассист в матче с «Марселем»
Все новости
Рекомендуем