«Ланс» уверенно победил на поле «Тулузы»

В очередном матче 19-го тура Лиги 1 сыграли середняки, «Тулуза» и «Ланс». Моментов было не так много, хотя команды все время пытались атаковать. На 42-й минуте Давил Коста отправил мяч в сетку ворот хозяев. Элю Вахи едва не забил гол в раздевалку, но в убойной позиции не попал в рамку. На 55-й минуте шикарно с лета стрельнул Энди Диуф и удвоил перевес. В концовке Венсан Сьерро с пенальти зарядил в перекладину.
2:0, «Ланс» настиг «Марсель» на седьмом месте, противник - пятый с конца.
Протокол игры
|42'Коста Давид (0:1)
|55'Диуф Энди (0:2)
Рестес Гийом•Каманзи Уоррен70' (Деслер Миккел (70') •Мависса Кристиан•Николайсен Расмус• 45'Суасо Габриэль• 49'Кассерес Кристиан62' (Гбоо Янн (62') •Сьерро Венсан•Доннум Арон 40'88' (Хелаберт Сесар (88') •Шмидт Никлас88' (Сиссоко Ибрагим I (88') •Бабика Шави62' (Скюття Наатан (62') •Даллинга Тийс
Запасные: Домингес Алекс•Лахмади Ноа•Эджума Ной•Арадж Иль
Самба Брис•Агилар Рубен89' (Сишуба Аянда (89') •Дансо Кевин•Медина Факундо•Сотока Флориан• 90'Эль Айнауи Нейл•Коста Давид88' (Томассон Адриен (88') •Чавес Джоаннер70' (Айдара Массадио (70') • 83'Диуф Энди•Саид Уэсли 36'70' (Фюльжени Анжело (70') •Вахи Элю89' (Абдул-Самед Салис (89')
Запасные: Пуйи Том•Мбала Кени•Adam Abeddou•Лека Жан-Луи
28 января. Стадион "Мунисипал".
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