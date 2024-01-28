«Ланс» уверенно победил на поле «Тулузы»

В очередном матче 19-го тура Лиги 1 сыграли середняки, «Тулуза» и «Ланс». Моментов было не так много, хотя команды все время пытались атаковать. На 42-й минуте Давил Коста отправил мяч в сетку ворот хозяев. Элю Вахи едва не забил гол в раздевалку, но в убойной позиции не попал в рамку. На 55-й минуте шикарно с лета стрельнул Энди Диуф и удвоил перевес. В концовке Венсан Сьерро с пенальти зарядил в перекладину.

2:0, «Ланс» настиг «Марсель» на седьмом месте, противник - пятый с конца.