Ещё три матча Лиги 1 завершились вничью, Николсон забил гол, Кузяев отыграл полтора тайма

В чемпионате Франции продолжается ничейный день. Он начался с нулевой ничьей «Монпелье» и «Лилля». С таким же счетом сыграли «Реймс» и «Нант», при этом у гостей в концовке не забил пенальти Тино Кадевере. Гол Шамара Николсона позволил «Клермону» уйти от поражения в поединке против «Страсбурга» (1:1). Далер Кузяев провел на поле 70 минут и помог «Гавру» сыграть 3:3 против «Лорьяна». Интрига сохранялась до конца, и команды забили по голу даже на 90-й минуте.