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Чемпионат Франции. Лига 1

Ещё три матча Лиги 1 завершились вничью, Николсон забил гол, Кузяев отыграл полтора тайма

28 Января 2024 • 19:01 Комментировать
Реймс
0:0
Нант

В чемпионате Франции продолжается ничейный день. Он начался с нулевой ничьей «Монпелье» и «Лилля». С таким же счетом сыграли «Реймс» и «Нант», при этом у гостей в концовке не забил пенальти Тино Кадевере. Гол Шамара Николсона позволил «Клермону» уйти от поражения в поединке против «Страсбурга» (1:1). Далер Кузяев провел на поле 70 минут и  помог «Гавру» сыграть 3:3 против «Лорьяна». Интрига сохранялась до конца, и команды забили по голу даже на 90-й минуте.

Протокол игры  
Реймс0:0Нант
Диуф ЙеваннФоке Томас  57' 68' (Куду Теренс ( 68'  72') Окуму ДжозефАгбаду ЭммануэльДе Смет ТибоУилсон-Эсбранд Джош 60' (Диакон Мамаду ( 60') Коне АмадуТеума ТеддиСалама Амин 60' (Манетси Маршал ( 60'  81') Хадра Реда 84' (Боянг Адама ( 84') Дарами Мохаммед
Запасные: Кёберле СамюэльОльеро АлександрFallou FallПруше КиллианСангюи Ноа
Лафон АльбанАмьен-Аду КельвенКёмерт Эрай 39' (Паллуа Николя ( 39') Зезе НатанДюверн Жан-КевинЧиривелья ПедроДуглас Гомес  87'Сиссоко Мусса  90'Коко Маркус 46' (Бамба Абдул-Кадер ( 46') Кадевере Тино 81' (Махамуд Адель ( 81') Молле Флоран 90' (Бутсингхам Уго ( 90')
Запасные: Enzo MongoDehmaine AssoumaniАблин МаттисДьяк ЛаминДескамп Реми
28 января. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
Протокол игры 
Лорьян3:3Гавр
  15' Сабби Эммануэль (0:1)
(1:1) Луза Имран 33'  
(2:1) Кари Айман 51'  
  85' Айю Андре (2:2)
  90' Айю Андре (3:3)
(3:2) Mohamed Bamba 90'  
Мвого Ивон  Тальби Монтассар  Лапорт Жульен  Туре Сулейман  Кацерис Панос   17'   79' (Nathaniel Adjei (   79' Ле Бри Тео   36'  Абергель Лоран  Луза Имран   45'  Кари Айман  Понсо Жульен   42'  Крупи Эли Джуниор   69' (Mohamed Bamba (   69')
Запасные: Пелон Орельен  Опенда Ройс  Саоки Джино  Макенго Жан-Виктор  Моуйоколо Лорис  Юфеган Доминик  Инносент Бонке
Десма Артур  Санганте Аруна  Юте-Кинкуэ Этьенн   26'  Льорис Готье  Опери Кристофер   73'  Него Лоик   56' (Нгура Стив (   56' Кузяев Далер   70' (Алиуи Набиль (   70' Кечта Яссин   48'   85' (Н'диайе Рассул (   85' Джуджу Антуан  Сабби Эммануэль   43'   57' (Таргаллин Уссама (   57' Касимир Хосуэ   70' (Айю Андре (   70')
Запасные: Грандсир Самуэль  Горжелен Матьё  Эль-Хаджам Уалид  Конфес Алуа
 28 января. Стадион "Стад де Мустуар".
Протокол игры 
Клермон1:1Страсбург
  34' Сахи Дион (0:1)
(1:1) Николсон Шамар 52'  
Ндиайе Массамба  Пельмар Анди  Ожье Флоран  Кофрие Максимилиано  Зеффан Мехди   72' (Чам Мухаммед (   72' Вивальдо Боргес до Сантос Нето   36'  Маньен Йоанн  Гастьен Йоан  Бутубба Биляль   90' (Кейта Хабиб (   90' Рашани Эльбасан   72' (Аллевина Джим (   72' Николсон Шамар   61' (Киэ Грежон (   61')
Запасные: Бученна Мухамед-Амин  Гоналон Максим  Беркани Стэн  Армугом Йоэль  Борн Тео
Селс Матц  Сеная Марвин  Перрен Люка  Абакар Силла  Гильберт Фредерик   78' (Делен Тома (   78'   81' Мванга Жуниор   86' (Басея Стивен (   86' Сиссоко Ибраима   59'  Диарра Хабиб  Баква Дилан  Сахи Дион   77' (Деминге Джесси (   77' Габриэл Анжело   60' (Эмега Эмануэль (   60')
Запасные: Беших Мохамед  Беллаароуч Алаа  Ньямси Жерзино  Эль-Мурабет Самир  Пьерре Александре
 28 января. Стадион "Габриэль Монтпье".

 

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