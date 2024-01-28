Ещё три матча Лиги 1 завершились вничью, Николсон забил гол, Кузяев отыграл полтора тайма

В чемпионате Франции продолжается ничейный день. Он начался с нулевой ничьей «Монпелье» и «Лилля». С таким же счетом сыграли «Реймс» и «Нант», при этом у гостей в концовке не забил пенальти Тино Кадевере. Гол Шамара Николсона позволил «Клермону» уйти от поражения в поединке против «Страсбурга» (1:1). Далер Кузяев провел на поле 70 минут и помог «Гавру» сыграть 3:3 против «Лорьяна». Интрига сохранялась до конца, и команды забили по голу даже на 90-й минуте.
Протокол игры
Диуф Йеванн•Фоке Томас 57'68' (Куду Теренс (68') • 72'Окуму Джозеф•Агбаду Эммануэль•Де Смет Тибо•Уилсон-Эсбранд Джош60' (Диакон Мамаду (60') •Коне Амаду•Теума Тедди•Салама Амин60' (Манетси Маршал (60') • 81'Хадра Реда84' (Боянг Адама (84') •Дарами Мохаммед
Лафон Альбан•Амьен-Аду Кельвен•Кёмерт Эрай39' (Паллуа Николя (39') •Зезе Натан•Дюверн Жан-Кевин•Чиривелья Педро•Дуглас Гомес• 87'Сиссоко Мусса• 90'Коко Маркус46' (Бамба Абдул-Кадер (46') •Кадевере Тино81' (Махамуд Адель (81') •Молле Флоран90' (Бутсингхам Уго (90')
28 января. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
Протокол игры
|15' Сабби Эммануэль (0:1)
|(1:1) Луза Имран 33'
|(2:1) Кари Айман 51'
|85' Айю Андре (2:2)
|90' Айю Андре (3:3)
|(3:2) Mohamed Bamba 90'
Мвого Ивон • Тальби Монтассар • Лапорт Жульен • Туре Сулейман • Кацерис Панос 17' 79' ( Nathaniel Adjei ( 79') • Ле Бри Тео • 36'Абергель Лоран • Луза Имран • 45'Кари Айман • Понсо Жульен • 42'Крупи Эли Джуниор 69' ( Mohamed Bamba ( 69')
Запасные: Пелон Орельен • Опенда Ройс • Саоки Джино • Макенго Жан-Виктор • Моуйоколо Лорис • Юфеган Доминик • Инносент Бонке
Десма Артур • Санганте Аруна • Юте-Кинкуэ Этьенн • 26'Льорис Готье • Опери Кристофер • 73'Него Лоик 56' ( Нгура Стив ( 56') • Кузяев Далер 70' ( Алиуи Набиль ( 70') • Кечта Яссин 48' 85' ( Н'диайе Рассул ( 85') • Джуджу Антуан • Сабби Эммануэль 43' 57' ( Таргаллин Уссама ( 57') • Касимир Хосуэ 70' ( Айю Андре ( 70')
Запасные: Грандсир Самуэль • Горжелен Матьё • Эль-Хаджам Уалид • Конфес Алуа
28 января. Стадион "Стад де Мустуар".
Протокол игры
|34' Сахи Дион (0:1)
|(1:1) Николсон Шамар 52'
Ндиайе Массамба • Пельмар Анди • Ожье Флоран • Кофрие Максимилиано • Зеффан Мехди 72' ( Чам Мухаммед ( 72') • Вивальдо Боргес до Сантос Нето • 36'Маньен Йоанн • Гастьен Йоан • Бутубба Биляль 90' ( Кейта Хабиб ( 90') • Рашани Эльбасан 72' ( Аллевина Джим ( 72') • Николсон Шамар 61' ( Киэ Грежон ( 61')
Запасные: Бученна Мухамед-Амин • Гоналон Максим • Беркани Стэн • Армугом Йоэль • Борн Тео
Селс Матц • Сеная Марвин • Перрен Люка • Абакар Силла • Гильберт Фредерик 78' ( Делен Тома ( 78' ) • 81'Мванга Жуниор 86' ( Басея Стивен ( 86') • Сиссоко Ибраима • 59'Диарра Хабиб • Баква Дилан • Сахи Дион 77' ( Деминге Джесси ( 77') • Габриэл Анжело 60' ( Эмега Эмануэль ( 60')
Запасные: Беших Мохамед • Беллаароуч Алаа • Ньямси Жерзино • Эль-Мурабет Самир • Пьерре Александре
28 января. Стадион "Габриэль Монтпье".
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