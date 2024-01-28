«Лилль» сыграл без голов с «Монпелье», проведя тайм в меньшинстве

В первом воскресном матче 19-го тура Лиги 1 «Монпелье» принимал «Лилль». Вахби Хазри едва не открыл счет дальним выстрелом, и кипер на месте. На 45-й минуте Айюб Буадди получил вторую желтую карточку и подвел гостей. В целом реальной остроты почти не было, при этом хозяева чаще били по воротам, а противник ни разу не попал в створ. Итог - ничья 0:0. «Лилль» идет пятым, соперник - 12-й.
Протокол игры
Лекомт Бенжамен•Омерагич Бечир•Жюльен Кристофер 26'84' (Ферри Жордан (84') •Эстев Максим•Хефти Сильван•Минкарелли Дэвин Лукас64' (Сент-Люс Тео (64') •Норден Арно46' (Кулибали Танги (46') • 63'Саванье Тежи• 61'Шотар Жорис•Хазри Вахби 62'64' (Геген Аксель (64') •Адамс Акор
Шевалье Люка•Сантос Тиаго• 66'Йоро Лени•Рибейро Александро•Исмаили Гонсалвес•Андре Бенжамин•Буадди Айюб 37'• 45'Жегрова Эдон•Гомес Анхель84' (Бенталеб Набиль (84') •Гудмундссон Габриэль76' (Уна Адам (76') •Дэвид Джонатан76' (Языджи Юсуф (76')
28 января. Стадион "Стад де ля Моссон".
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