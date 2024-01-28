«Лилль» сыграл без голов с «Монпелье», проведя тайм в меньшинстве

В первом воскресном матче 19-го тура Лиги 1 «Монпелье» принимал «Лилль». Вахби Хазри едва не открыл счет дальним выстрелом, и кипер на месте. На 45-й минуте Айюб Буадди получил вторую желтую карточку и подвел гостей. В целом реальной остроты почти не было, при этом хозяева чаще били по воротам, а противник ни разу не попал в створ. Итог - ничья 0:0. «Лилль» идет пятым, соперник - 12-й.