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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» сыграл без голов с «Монпелье», проведя тайм в меньшинстве

28 Января 2024 • 16:53 Комментировать
Монпелье
0:0
Лилль
окончен

В первом воскресном матче 19-го тура Лиги 1 «Монпелье» принимал «Лилль». Вахби Хазри едва не открыл счет дальним выстрелом, и кипер на месте. На 45-й минуте Айюб Буадди получил вторую желтую карточку и подвел гостей. В целом реальной остроты почти не было, при этом хозяева чаще били по воротам, а противник ни разу не попал в створ. Итог - ничья 0:0. «Лилль» идет пятым, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Монпелье0:0Лилль
Лекомт БенжаменОмерагич БечирЖюльен Кристофер  26' 84' (Ферри Жордан ( 84') Эстев МаксимХефти СильванМинкарелли Дэвин Лукас 64' (Сент-Люс Тео ( 64') Норден Арно 46' (Кулибали Танги ( 46'  63') Саванье Тежи  61'Шотар ЖорисХазри Вахби  62' 64' (Геген Аксель ( 64') Адамс Акор
Запасные: Леруа ЛеоДиздаревич БелминЙебоа КелвинДелайе СашаФаяд Халил
Шевалье ЛюкаСантос Тиаго  66'Йоро ЛениРибейро АлександроИсмаили ГонсалвесАндре БенжаминБуадди Айюб  37'  45'Жегрова ЭдонГомес Анхель 84' (Бенталеб Набиль ( 84') Гудмундссон Габриэль 76' (Уна Адам ( 76') Дэвид Джонатан 76' (Языджи Юсуф ( 76')
Запасные: Малуда АаронЮмтити СамуэльМанноне ВитоМирамон ИгнасиоХаральдссон Хакон-АрнарЗедатка Аким
28 января. Стадион "Стад де ля Моссон".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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