Игрок «Монако» Головин: «Считаю, что даже в меньшинстве мы ничем не уступали «Марселю»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о матче 19-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (2:2).

Напомним, монегаски остались в меньшинстве уже на 11-й минуте игры, однако всё равно смогли добиться ничейного результата.

«Считаю, что мы показали характер, неуступчивость и бойцовские качества. Считаю, что даже в меньшинстве мы ничем не уступали сопернику, искали свои шансы и имели их. Поэтому назову этот матч позитивным для нашей команды», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

После 19 проведённых матчей в текущем розыгрыше Лиги 1 «Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. «Марсель», имеющий в своём активе 29 баллов, расположился на шестой строчке.