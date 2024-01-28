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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» - шестая команда, которой Бен-Йеддер забил 10 и более мячей

28 Января 2024 • 04:35 Комментировать

Во Франции проходят матчи девятнадцатого тура Лиги 1, центральной игрой субботы стала встреча «Марселя» и «Монако». Счет в ней был открыт уже на седьмой минуте игры Виссам бен-Йеддер забил свой очередной гол, хотя в итоге он не принес монегаскам победы.

Как оказалось, этот гол для Бен-Йеддера десятым в ворота провансальского клуба в рамках чемпионата Франции.  «Марсель» - шестая команда, которой Бен-Йеддер забил 10 и более мячей.

Другие пострадавшие от действий результативного форварда - это «Ницца» (12), «Лион» и «Ренн» (по одиннадцать), а также «Монпелье» и «Реймс» - также по десять.


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