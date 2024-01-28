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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» не проиграл «Марселю», проведя почти весь матч в меньшинстве

28 Января 2024 • 01:00 Комментировать
Марсель
2:2
Монако
окончен

Поединок «Марсель» - «Монако» получился одним из самых интересных в 19-м туре Лиги 1. Гости быстро повели, Александр Головин умчался вперед и сыграл на Виссама Бен-Йеддера, а тот ворвался в штрафную и поразил правый угол. На 11-й минуте Гильермо Марипан получил прямую красную карточку, хотя арбитр мог и пожалеть защитника. В конце тайма марсельцы отыгрались, Пьер-Эмерик Обамеянг добил мяч в сетку после отскока от штанги. Сначала судьи усмотрели вне игры, но ВАР исправил ошибку - 1:1. Бен-Йеддер после отбора мяча на своей половине поля рванул вперед и в концовке атаки помог Манесу Аклиушу забить - 1:2. Леонардо Балерди продвинулся к штрафной и со страшной силой отправил мяч под левую штангу. На последние минуты «Монако» остался вдевятером - два «горчичника» прописали Денису Закарии. Витор Оливейра обязан был вырывать победу, никто не мешал бить по воротам - промах.

2:2 в итоге, «Монако» остается четвертым, соперник - шестой.

Протокол игры  
Марсель2:2Монако
  7'Бен-Йеддер Виссам (0:1)
(1:1) Обамеянг Пьер-Эмерик38'  
  45'Аклиуш Манес (1:2)
(2:2) Балерди Леонардо50'  
Лопес ПауКлосс Жонатан 35' (Согло Эмран ( 35'  76'Корреа Хоакин 78') Меите БамоБалерди ЛеонардоГарсия УлиссесОнана Жан 86' (Сиди-Али Софьян ( 86') Кондогбия ЖоффрейВерету ЖорданЛуис Энрике IОливейра ВиторОбамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Спаранья СтефанНьякосси РоджериоЖусселин ЛеоБланко РубенМайока-Тика НоамМорейра Юри
Кён ФилиппСалису МохаммедМарипан Гильермо  11'Керер Тило  82'Скардовелли ВандерсонУаттара КассумФофана ЮссуфЗакария Денис  75'  86'Аклиуш Манес 86' (Бен Сехир Элиссе ( 86') Головин АлександрБен-Йеддер Виссам 89' (Матсима Крислен ( 89')
Запасные: Мишель ЛюкаБоаду МиронКулибали МамадуМагасса СунгутуМаецки РадославДиоп ЭденКартилье Антонен
27 января. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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