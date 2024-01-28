«Монако» не проиграл «Марселю», проведя почти весь матч в меньшинстве

Поединок «Марсель» - «Монако» получился одним из самых интересных в 19-м туре Лиги 1. Гости быстро повели, Александр Головин умчался вперед и сыграл на Виссама Бен-Йеддера, а тот ворвался в штрафную и поразил правый угол. На 11-й минуте Гильермо Марипан получил прямую красную карточку, хотя арбитр мог и пожалеть защитника. В конце тайма марсельцы отыгрались, Пьер-Эмерик Обамеянг добил мяч в сетку после отскока от штанги. Сначала судьи усмотрели вне игры, но ВАР исправил ошибку - 1:1. Бен-Йеддер после отбора мяча на своей половине поля рванул вперед и в концовке атаки помог Манесу Аклиушу забить - 1:2. Леонардо Балерди продвинулся к штрафной и со страшной силой отправил мяч под левую штангу. На последние минуты «Монако» остался вдевятером - два «горчичника» прописали Денису Закарии. Витор Оливейра обязан был вырывать победу, никто не мешал бить по воротам - промах.

2:2 в итоге, «Монако» остается четвертым, соперник - шестой.