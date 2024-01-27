Обамеянг забил свой 12-й гол в сезоне

Опытный форвард «Марселя», 34-летний Пьер-Эмерик Обамеянг оформил свой 12-й гол в текущем сезоне. В вечернем матче провансальцев против «Монако» в 19-м туре Лиги 1 Обамеянг забил гол монегаскам «в раздевалку», сделав счёт матча равным, 1:1.

Всего у Обамеянга шесть забитых голов в рамках Лиги 1, ещё один гол у него есть в Кубке Франции и пять голов габонец забил в рамках Лиги Европы УЕФА.

Любопытно, что в прошлом сезоне за «Челси» Обамеянг забил всего три гола. В «Марселе» знаменитый нападающий находится с начала текущего сезона.

Текстовая трансляция матча «Марсель» - «Монако» доступна на нашем портале. Впереди второй тайм, а гости спустя считаные минуты после гола габонца вырвались вновь вперёд!