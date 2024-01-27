«Монако» Головина остался в меньшинстве в матче с «Марселем»

В эти минуты проходит игра 19-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Монако».

В самом начале поединка российский полузащитник «Монако» Александр Головин сделал голевую передачу на Виссама Бен-Йеддера, который вывел команду вперед уже на седьмой минуте поединка. Однако спустя четыре минуты монегаски остались в меньшинстве. За фол последней надежды красную карточку получил защитник Гильермо Марипан.

Матч «Марсель» - «Монако» продолжается в эти минуты. Следить за всеми событиями игры вы можете в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.