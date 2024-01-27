Головин выйдет в старте «Монако» на матч с «Марселем»

Вечером субботы состоится один из самых интересных матчей 19 тура Лиги 1. «Монако» будет гостить у «Марселя», который при Дженнаро Гаттузо набрал неплохой ход.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начнёт грядущий матч в старте – не помешают ему ни травмы, ни дисквалификации.

Ранее Головин сыграл за монегасков в этом сезоне Лиги 1 в 16 матчах, оформил в них пять забитых голов и помог партнёрам по команде тремя голевыми передачами.

Текстовую трансляцию матча «Марсель» - «Монако» проведёт наш портал, до игры на «Велодроме» остаётся менее часа.