«Ницца» дожала «Мец» в концовке

В 19-м туре Лиги 1 «Ницца» принимала «Мец», попавший в затяжную серию поражений. Гости очень долго отбивали атаки противника, не создавая ничего впереди, но все же в концовке дрогнули. Гаэтан Лаборд на седьмой минуте допустил досадный промах в отличной ситуации. Вскоре Жорж Микаутадзе сыграл в том же стиле. Еще в дебюте судьи долго думали, фолил ли вратарь гостей у своих ворот, в итоге решение - нет пенальти. А вот на 77-й минуте 11-метровый был, и Эванн Гессан его реализовал - 1:0. Тут же Софьян Диоп обострял, и голкипер потащил удар.

«Ницца» все же победила, идет второй и уступает «ПСЖ» пять очков. Противник - четвертый с конца.