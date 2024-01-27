«Ницца» дожала «Мец» в концовке

В 19-м туре Лиги 1 «Ницца» принимала «Мец», попавший в затяжную серию поражений. Гости очень долго отбивали атаки противника, не создавая ничего впереди, но все же в концовке дрогнули. Гаэтан Лаборд на седьмой минуте допустил досадный промах в отличной ситуации. Вскоре Жорж Микаутадзе сыграл в том же стиле. Еще в дебюте судьи долго думали, фолил ли вратарь гостей у своих ворот, в итоге решение - нет пенальти. А вот на 77-й минуте 11-метровый был, и Эванн Гессан его реализовал - 1:0. Тут же Софьян Диоп обострял, и голкипер потащил удар.
«Ницца» все же победила, идет второй и уступает «ПСЖ» пять очков. Противник - четвертый с конца.
Протокол игры
|(1:0) Гессан Эванн77'
Булка Марцин•Лотомба Жордан82' (Росарио Пабло (82') •Тодибо Жан-Клер•Данте Бонфим•Бар Мельвен• 61'Сансон Морган83' (Будауи Хишем (83') •Ндайишимийе Юссуф•Тюрам Кефрен66' (Диоп Софьян (66') •Лаборд Гаэтан90' (Перро Ромен (90') •Гессан Эванн•Чо Мохамед-Али66' (Клод-Морис Алексис (66')
Запасные: Бульхенди Тедди•Буанани Бадредин•Лоше Том•Бальде Алиу
Укиджа Александр•Колин Максим•Траоре Исмаэль•Канде Фали•Юдоль Матьё•Н'Дорам Кевин83' (Эступиньян Оскар (83') •Ван Ден Керкхоф Кевин83' (Мбайе Малик (83') •Н'Дюкюиди Жозеф80' (Жан Н'Гессан (80') •Жан-Жак Данле•Сабали Шейх 57'80' (Тетте Бенджамин (80') •Микаутадзе Жорж83' (Атта Артур (83')
Запасные: Асоро Йоэль•Сане Садибу•Ло Абабакар•Диш Гийом
27 января. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
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