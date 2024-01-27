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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ницца» дожала «Мец» в концовке

27 Января 2024 • 20:57 Комментировать
Ницца
1:0
Мец
окончен

В 19-м туре Лиги 1 «Ницца» принимала «Мец», попавший в затяжную серию поражений. Гости очень долго отбивали атаки противника, не создавая ничего впереди, но все же в концовке дрогнули. Гаэтан Лаборд на седьмой минуте допустил досадный промах в отличной ситуации. Вскоре Жорж Микаутадзе сыграл в том же стиле. Еще в дебюте судьи долго думали, фолил ли вратарь гостей у своих ворот, в итоге решение - нет пенальти. А вот на 77-й минуте 11-метровый был, и Эванн Гессан его реализовал - 1:0. Тут же Софьян Диоп обострял, и голкипер потащил удар.

«Ницца» все же победила, идет второй и уступает «ПСЖ» пять очков. Противник - четвертый с конца.

Протокол игры  
Ницца1:0Мец
(1:0) Гессан Эванн77'  
Булка МарцинЛотомба Жордан 82' (Росарио Пабло ( 82') Тодибо Жан-КлерДанте БонфимБар Мельвен  61'Сансон Морган 83' (Будауи Хишем ( 83') Ндайишимийе ЮссуфТюрам Кефрен 66' (Диоп Софьян ( 66') Лаборд Гаэтан 90' (Перро Ромен ( 90') Гессан ЭваннЧо Мохамед-Али 66' (Клод-Морис Алексис ( 66')
Запасные: Бульхенди ТеддиБуанани БадрединЛоше ТомБальде Алиу
Укиджа АлександрКолин МаксимТраоре ИсмаэльКанде ФалиЮдоль МатьёН'Дорам Кевин 83' (Эступиньян Оскар ( 83') Ван Ден Керкхоф Кевин 83' (Мбайе Малик ( 83') Н'Дюкюиди Жозеф 80' (Жан Н'Гессан ( 80') Жан-Жак ДанлеСабали Шейх  57' 80' (Тетте Бенджамин ( 80') Микаутадзе Жорж 83' (Атта Артур ( 83')
Запасные: Асоро ЙоэльСане СадибуЛо АбабакарДиш Гийом
27 января. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).

 

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