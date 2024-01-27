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Чемпионат Франции. Лига 1

​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать слухи

27 Января 2024 • 17:27 Комментировать

На днях в прессу просочилась информация о том, что Зинедин Зидан ответил отказом на предложение стать главным тренером сборной Алжира. Как сообщает испанский Sport, ссылаясь на французский RMC, Зидан сказал «нет», поскольку ждёт возможности возглавить «Марсель».

Ранее член королевской семьи Саудовской Аравии сообщил о возможной покупке «Марселя» и даже допустил приход на тренерский мостик легендарного Зидана.

Зинедин Зидан родился в Марселе, хотя за главный клуб этого города он никогда не играл.

После ухода из «Реала» в 2021 году Зидан не имеет тренерской работы. Ранее сообщалось, что француз хочет заменить Дидье Дешама на посту рулевого сборной Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Зинедин Зидан
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