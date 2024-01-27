Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​«Лион» объявил о подписании Матича и назвал сумму трансфера официально

27 Января 2024 • 14:51 Комментировать

«Лион» посредством своего официального сайта объявил о трансфере из «Ренна» полузащитника Неманьи Матича. Сумма сделки составила 2,6 миллиона евро. 35-летний Матич заключил с «ткачами» трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2026 календарного года.

В первой части нынешнего сезона Матич провёл за «Ренн» 19 матчей. В них серб записал на свой счёт три результативных паса на партнёров.

Любопытно, что в пятницу «Лион» проиграл в Лиге 1 как раз «Ренну» - 2:3. На текущий момент новая команда Матича располагается на 16-й позиции в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Ренн Неманья Матич трансферы футбола - зима 2024 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» готовит чистку состава - названа первая жертва ​Гвардиола подтвердил уход из «Манчестер Сити» полузащитника Лэмпард назвал причину провала Салаха и де Брёйне в «Челси» «Манчестер Юнайтед» может заменить Онана – на прицеле топ-вратарь Капелло назвал главную проблему Хави в «Барселоне» ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​«Барселона» приняла решение по будущему Хави после вылета из Кубка Испании «Зенит» покупает экс-игрока «Реала», «Спартак» – форварда из Коста-Рики, а Нобоа попрощался с Россией: главные трансферы и слухи недели За счёт чего «Байер» стал главным претендентом на победу в Бундеслиге ​Гвардиола нанёс ответный удар президенту УЕФА
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии» ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4
Спортивные новости
Соболенко во второй раз подряд выиграла Australian Open Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, переиграл Зверева и вышел в финал Australian Open «Металлург» обыграл «Адмирал» в КХЛ и обеспечил себе участие в Кубке Гагарина Джокович в полуфинале Australian Open проиграл Синнеру Чесноков: Матчи Медведева со Зверевым - это всегда триллер с убийствами, кровью, вампирами и прочим Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
27.01.24 в 19:00
Ницца Ницца
Мец Мец
1.38 5.00 8.20
Видео
27.01.24 в 23:00
Марсель Марсель
Монако Монако
2.03 3.75 3.40
Видео
28.01.24 в 15:00
Монпелье Монпелье
Лилль Лилль
2.80 3.65 2.39
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Января
14:51 · Франция. Лига 1
​«Лион» объявил о подписании Матича и назвал сумму трансфера официально
13:11 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» усилится французским защитником
04:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может отпустить Виейра в аренду
00:57 · Франция. Лига 1
«Лион» отыграл два гола у «Ренна», но всё равно уступил
00:00 · Франция. Лига 1
«Марсель» потратил 10 миллионов евро на защитника «Нанта» официально
26 Января
23:12 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» нацелился на дорогостоящего игрока «Баварии» слухи
21:30 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе может помочь «Манчестер Юнайтед» купить звезду «Реала» 1 слухи
19:24 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе до сих пор не выбрал клуб
18:59 · Россия. Премьер-лига
Каррера согласен с сравнением «Зенита» и «ПСЖ»
18:11 · Франция. Лига 1
​В Саудовской Аравии высказались о желании заполучить Мбаппе
03:26 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» хочет заработать на продаже Экитике 30 млн евро
25 Января
21:40 · Франция. Лига 1
​Фонсека: Заявление Роналду о Лиге 1 не заслуживает ответа
20:52 · Франция. Лига 1
Матич пройдёт обследование для нового клуба в пятницу
17:45 · Франция. Лига 1
​Москардо высказался после подписания контракта с «ПСЖ»
17:24 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Москардо официально
Все новости
Рекомендуем