«Лион» посредством своего официального сайта объявил о трансфере из «Ренна» полузащитника Неманьи Матича. Сумма сделки составила 2,6 миллиона евро. 35-летний Матич заключил с «ткачами» трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2026 календарного года.

В первой части нынешнего сезона Матич провёл за «Ренн» 19 матчей. В них серб записал на свой счёт три результативных паса на партнёров.

Любопытно, что в пятницу «Лион» проиграл в Лиге 1 как раз «Ренну» - 2:3. На текущий момент новая команда Матича располагается на 16-й позиции в турнирной таблице.