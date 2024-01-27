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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» отыграл два гола у «Ренна», но всё равно уступил

27 Января 2024 • 00:57 Комментировать
Лион
2:3
Ренн
окончен

«Лион» и «Ренн», представители нижней половины таблицы чемпионата Франции, открыли программу очередного тура. В первом тайме гости добились существенного перевеса, а счет открыл Мартен Террье ударом левой ногой на 22-й минуте. Дезире Дуэ вскоре результативно пробил из-за пределов штрафной, а под конец тайма у Адриена Трюффера не получился удар, но Террье добавил мяч в сетку - 0:3. На 57-й минуте вернулось подобие интриги после попытки Энрике Милагреса. После подачи Корентена Толиссо мяч оказался у Александра Ляказетта, и тот забил второй мяч - 2:3.

Протокол игры  
Лион2:3Ренн
  22'Террье Мартен (0:1)
  36'Дуэ Дезире (0:2)
  41'Террье Мартен (0:3)
(1:3) Милагрес Энрике57'  
(2:3) Ляказетт Александр78'  
Лопеш АнтониМата Клинтон  33'Ловрен ДеянО'Брайан ДжекМэйтленд-Найлс Эйнсли 89' (Бальде Мама ( 89') Толиссо КорентенКакере Максанс 79' (Эль Джебали Шэйм ( 79') Диавара МамадуII 46' (Орбан Гифт ( 46') Фофана Малик 46' (Нуама Эрнест ( 46'  58') Ляказетт АлександрШерки Райан 46' (Милагрес Энрике ( 46')
Запасные: Кумбеди СаэльАдриэлсонАкуоку ПольПерри Лукас
Манданда СтивДуэ ГелаБелосьян ЖенуэльТеате АртурТрюффер Адриен  66'Буриго Бенжамен 79' (Салах Ибрагим ( 79') Ле Фе ЭнцоСантамария Батист  7'Дуэ Дезире 79' (Блас Людовик ( 79') Мюинга Арно 63' (Матусива Азор ( 63') Террье Мартен 67' (Йылдырым Бертуг ( 67')
Запасные: Гуйри АминГаллон ГотьеЖаке ДжеремиАссиньон ЛоренсНагида Махамаду
26 января. Стадион "Гроупама Арена".

 

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