«Лион» отыграл два гола у «Ренна», но всё равно уступил

«Лион» и «Ренн», представители нижней половины таблицы чемпионата Франции, открыли программу очередного тура. В первом тайме гости добились существенного перевеса, а счет открыл Мартен Террье ударом левой ногой на 22-й минуте. Дезире Дуэ вскоре результативно пробил из-за пределов штрафной, а под конец тайма у Адриена Трюффера не получился удар, но Террье добавил мяч в сетку - 0:3. На 57-й минуте вернулось подобие интриги после попытки Энрике Милагреса. После подачи Корентена Толиссо мяч оказался у Александра Ляказетта, и тот забил второй мяч - 2:3.
Протокол игры
|22'Террье Мартен (0:1)
|36'Дуэ Дезире (0:2)
|41'Террье Мартен (0:3)
|(1:3) Милагрес Энрике57'
|(2:3) Ляказетт Александр78'
Лопеш Антони•Мата Клинтон• 33'Ловрен Деян•О'Брайан Джек•Мэйтленд-Найлс Эйнсли89' (Бальде Мама (89') •Толиссо Корентен•Какере Максанс79' (Эль Джебали Шэйм (79') •Диавара МамадуII46' (Орбан Гифт (46') •Фофана Малик46' (Нуама Эрнест (46') • 58'Ляказетт Александр•Шерки Райан46' (Милагрес Энрике (46')
Запасные: Кумбеди Саэль•Адриэлсон•Акуоку Поль•Перри Лукас
Манданда Стив•Дуэ Гела•Белосьян Женуэль•Теате Артур•Трюффер Адриен• 66'Буриго Бенжамен79' (Салах Ибрагим (79') •Ле Фе Энцо•Сантамария Батист• 7'Дуэ Дезире79' (Блас Людовик (79') •Мюинга Арно63' (Матусива Азор (63') •Террье Мартен67' (Йылдырым Бертуг (67')
26 января. Стадион "Гроупама Арена".
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