«Лион» отыграл два гола у «Ренна», но всё равно уступил

«Лион» и «Ренн», представители нижней половины таблицы чемпионата Франции, открыли программу очередного тура. В первом тайме гости добились существенного перевеса, а счет открыл Мартен Террье ударом левой ногой на 22-й минуте. Дезире Дуэ вскоре результативно пробил из-за пределов штрафной, а под конец тайма у Адриена Трюффера не получился удар, но Террье добавил мяч в сетку - 0:3. На 57-й минуте вернулось подобие интриги после попытки Энрике Милагреса. После подачи Корентена Толиссо мяч оказался у Александра Ляказетта, и тот забил второй мяч - 2:3.