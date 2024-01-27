В стане «Марселя» - усиление. Левый французский защитник Кентен Мерлен пополнил состав провансальцев. Об усилении официально сообщает пресс-служба марсельского клуба.

Мерлен – молодой 21-летний латераль, его основная позиция – левый защитник, однако иногда он может смещаться выше в полузащиту. Француз является воспитанником родного клуба, «Нанта» и переход в «Марсель» - первый в его карьере.

По информации портала Transfermarkt, «Марселю» приобретение обошлось в 10 млн евро. Контракт с новым клубом Мерлин подписал до лета 2028 года.

Отметим, что это не единственный новичок на левый фланг обороны в это трансферное окно – ранее «Марсель» приобрёл у «Янг Бойз» Улиссеса Гарсию.