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​В Саудовской Аравии высказались о желании заполучить Мбаппе

26 Января 2024 • 18:11 Комментировать

Член королевской семьи Саудовской Аравии, принц Абдалла Саад Абдель Азиз аль-Сауд, высказался о возможном приезде Килиана Мбаппе в саудовскую футбольную лигу.

«Конечно, он нам нравится. Килиан Мбаппе – очень хороший, очень сильный футболист. Я надеюсь увидеть его в Саудовской Аравии, в какой-нибудь из команд нашей лиги. Саудовская Аравия теперь является монстром рынка. У нас есть Криштиану Роналду, Карим Бензема. Приедут ещё звёзды. У нас сильный чемпионат. Мы планируем стать страной номер один в футболе», - слова аль-Сауда приводит портал Goal, ссылаясь на YouTube-канал Carre.  

«Реал» или деньги: Мбаппе придётся выбирать
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ПСЖ Килиан Мбаппе Саудовская Аравия ещё теги
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