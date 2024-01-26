​В Саудовской Аравии высказались о желании заполучить Мбаппе

Член королевской семьи Саудовской Аравии, принц Абдалла Саад Абдель Азиз аль-Сауд, высказался о возможном приезде Килиана Мбаппе в саудовскую футбольную лигу.

«Конечно, он нам нравится. Килиан Мбаппе – очень хороший, очень сильный футболист. Я надеюсь увидеть его в Саудовской Аравии, в какой-нибудь из команд нашей лиги. Саудовская Аравия теперь является монстром рынка. У нас есть Криштиану Роналду, Карим Бензема. Приедут ещё звёзды. У нас сильный чемпионат. Мы планируем стать страной номер один в футболе», - слова аль-Сауда приводит портал Goal, ссылаясь на YouTube-канал Carre.