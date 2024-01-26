«ПСЖ» хочет заработать на продаже Экитике 30 млн евро

В «Пари Сен-Жермен» надеются найти новый клуб для нападающего Уго Экитике.

21-летний игрок не входит в планы главного тренера Луиса Энрике, поэтому руководство парижан твёрдо решило расстаться с форвардом в январе. Неудачную попытку подписать Экитике уже предпринял франкфуртский «Айнтрахт». Как сообщает журналист Лоик Танзи, «ПСЖ» готов отдать француза в аренду с обязательством выкупа за 30 млн евро, а также потребует полную компенсацию зарплаты футболиста за остаток текущего сезона. Сам нападающий согласен на сокращение оклада ради облегчения перехода.

Уго Экитике всего однажды появился на поле в нынешней кампании. Летом 2023 года «ПСЖ» выкупил его у «Реймса» за 28,5 млн евро.