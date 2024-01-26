Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» хочет заработать на продаже Экитике 30 млн евро

26 Января 2024 • 03:26 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
1 1.40 X 5.20 2 7.10
28.01 22:45

В «Пари Сен-Жермен» надеются найти новый клуб для нападающего Уго Экитике.

21-летний игрок не входит в планы главного тренера Луиса Энрике, поэтому руководство парижан твёрдо решило расстаться с форвардом в январе. Неудачную попытку подписать Экитике уже предпринял франкфуртский «Айнтрахт». Как сообщает журналист Лоик Танзи, «ПСЖ» готов отдать француза в аренду с обязательством выкупа за 30 млн евро, а также потребует полную компенсацию зарплаты футболиста за остаток текущего сезона. Сам нападающий согласен на сокращение оклада ради облегчения перехода.

Уго Экитике всего однажды появился на поле в нынешней кампании. Летом 2023 года «ПСЖ» выкупил его у «Реймса» за 28,5 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт Уго Экитике трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

25 Января
14:02
«ПСЖ» всё ещё может купить двух игроков до закрытия трансферного окна
23 Января
23:37
«Лилль» не отпустит Йоро, ставшего трансферной целью «ПСЖ»
12:49
«Лилль» требует за 18-летнего Йоро 50 миллионов евро, фаворит на защитника – «ПСЖ»
02:24
Мукиэле уверен в скором переходе в «Баварию»
22 Января
22:32
Роналдо – о Мбаппе: «Реал» всегда подписывает самых лучших»
15:12
Мукиэле не проходил медосмотр для «Милана», Норди ближе к другому топ-клубу
13:53
«ПСЖ» запланировал переговоры с «Лиллем» по трансферу центрального защитника
21 Января
15:02
«Айнтрахт» близок к покупке форварда «ПСЖ» за 30 миллионов евро
11:32
Рамуш высказался о конкуренции с Мбаппе
09:12
Сане может заменить Мбаппе в «ПСЖ»
20 Января
10:07
Мор: «Вряд ли, выступая за «ПСЖ», Мбаппе получит «Золотой мяч» 1
03:59
«ПСЖ» намерен уже в январе подписать Йоро, на которого претендует «Реал»
03:31
Луис Энрике: «Рамуш и Коло-Муани – топ-нападающие»
00:48
Хави Симонс принял решение по своему будущему
18 Января
16:55
​Мбаппе: «Я заслуживаю денег, которые зарабатываю»
15:28
Деменко считает, что Мбаппе склоняется к уходу из «ПСЖ»
17 Января
21:08
Мбаппе уже получил предложение от «ПСЖ» – клуб ждёт скорого ответа
12:55
«Бавария» нацелилась на Хави Симонса, будущее игрока в «ПСЖ» выглядит туманно
12:25
Коло-Муани принял решение по своему будущему в «ПСЖ»
11:29
«ПСЖ» очень близок к трансферу одного из лучших полузащитников АПЛ
03:17
В «ПСЖ» приняли решение по Рамушу
16 Января
15:38
Месси, Холанн или Мбаппе: Дешам выбрал лучшего игрока года
14:51
Месси, Холанн или Мбаппе? Лукаку выбрал лучшего игрока года
14:39
Неймар выбрал лучшего игрока года между Месси, Мбаппе и Холанном
11:53
Фалькао проголосовал за лучшего игрока года, в топ-3 – два его бывших одноклубника
11:23
Кейлор Навас составил свою тройку лучших игроков года, Месси не на первом месте
11:18
Доннарумма выбрал лучшего игрока года между Месси, Мбаппе и Холанном
10:55
Месси, Мбаппе или Холанн? Голос хавбека «Реала» Вальверде оказался неожиданным
15 Января
14:34
«ПСЖ» прервёт аренду Саншеша в «Роме» только при одном условии
01:28
Флорентино Перес: «Сейчас не время обсуждать Мбаппе»
26 Декабря
11:44
«ПСЖ» оформил трансфер полузащитника «Коринтианса»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ БРЕСТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» предложит «Баварии» своего игрока в обмен на Дэвиса Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала» «Бавария» решила судьбу Тухеля ​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» готовит чистку состава - названа первая жертва Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны» Оуэн назвал игрока «Ливерпуля», способного заменить Салаха в будущем ​В прессу просочились записи переговоров ВАР на матче «Реал» - «Альмерия» - Федерация сделала заявление Капелло назвал главную проблему Хави в «Барселоне» Ферран Торрес назвал пять любимых нападающих Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии» ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме
Спортивные новости
Чесноков: Матчи Медведева со Зверевым - это всегда триллер с убийствами, кровью, вампирами и прочим Соболенко в двух сетах переиграла Гауфф и пробилась в финал Australian Open «Колорадо» разгромил «Вашингтон», Овечкин сделал ассист «Локомотив» неожиданно уступил дома «Сочи» в КХЛ Зверев победил Алькараса и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
26.01.24 в 23:00
Лион Лион
Ренн Ренн
2.16 3.60 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Января
03:26 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» хочет заработать на продаже Экитике 30 млн евро
25 Января
21:40 · Франция. Лига 1
​Фонсека: Заявление Роналду о Лиге 1 не заслуживает ответа
20:52 · Франция. Лига 1
Матич пройдёт обследование для нового клуба в пятницу
17:45 · Франция. Лига 1
​Москардо высказался после подписания контракта с «ПСЖ»
17:24 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Москардо официально
15:40 · Германия. Бундеслига
​«ПСЖ» отклонил первое предложение по Экитике из Германии
15:14 · Франция. Лига 1
Каррера: «Яркая игра в Лиге чемпионов поспособствует ещё большему вниманию к Головину»
15:08 · Франция. Лига 1
Матич близок к переходу в новый клуб, игрок подпишет контракт на 2,5 года
14:02 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» всё ещё может купить двух игроков до закрытия трансферного окна
24 Января
21:35 · Франция. Лига 1
Борис Игнатьев: «Если будет серьёзный вызов, то, наверное, Головин рискнет»
20:44 · Англия. Премьер-лига
​Суперклубы АПЛ сразятся за звезду «Баварии»
16:59 · Россия. Премьер-лига
​Агент отрицает проблемы Николсона в «Спартаке»
16:21 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» может отказаться от Триппьера и Мукиэле
16:16 · Англия. Премьер-лига
Бензема интересен «Лиону» и трём топ-клубам АПЛ 1
15:08 · Россия. Премьер-лига
В «Марселе» опровергли информацию об интересе к Тикнизяну
Все новости
Рекомендуем