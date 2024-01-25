Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Фонсека: Заявление Роналду о Лиге 1 не заслуживает ответа

25 Января 2024 • 21:40 Комментировать

Криштиану Роналду недавно заявил, что чемпионат Саудовской Аравии уже превосходит французскую Лигу 1. У рулевого «Лилля» Паулу Фонсеки спросили, есть ли доля правды в словах звёздного португальца.

«Я не думаю, что его высказывания хороши. Я не хочу проводить сравнения. Если он чувствует себя счастливым в Саудовской Аравии, то я рад за него. Есть вещи, которые не заслуживают ответа, и я не хочу тратить время. Подобные заявления – одна из таких вещей», - цитирует Фонсеку портал Goal.

Напомним, что Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года. Его действующий контракт рассчитан до середины 2025 года.

Роналду дал обещание фанатам в Китае

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лилль Криштиану Роналду Паулу Фонсека Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» предложит «Баварии» своего игрока в обмен на Дэвиса «Бавария» решила судьбу Тухеля Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала» Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны» Оуэн назвал игрока «Ливерпуля», способного заменить Салаха в будущем ​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» готовит чистку состава - названа первая жертва ​В прессу просочились записи переговоров ВАР на матче «Реал» - «Альмерия» - Федерация сделала заявление Капелло назвал главную проблему Хави в «Барселоне» Ферран Торрес назвал пять любимых нападающих Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии
Спортивные новости
Чесноков: Матчи Медведева со Зверевым - это всегда триллер с убийствами, кровью, вампирами и прочим Соболенко в двух сетах переиграла Гауфф и пробилась в финал Australian Open «Колорадо» разгромил «Вашингтон», Овечкин сделал ассист «Локомотив» неожиданно уступил дома «Сочи» в КХЛ Зверев победил Алькараса и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
26.01.24 в 23:00
Лион Лион
Ренн Ренн
2.16 3.60 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Января
21:40 · Франция. Лига 1
​Фонсека: Заявление Роналду о Лиге 1 не заслуживает ответа
20:52 · Франция. Лига 1
Матич пройдёт обследование для нового клуба в пятницу
17:45 · Франция. Лига 1
​Москардо высказался после подписания контракта с «ПСЖ»
17:24 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Москардо официально
15:40 · Германия. Бундеслига
​«ПСЖ» отклонил первое предложение по Экитике из Германии
15:14 · Франция. Лига 1
Каррера: «Яркая игра в Лиге чемпионов поспособствует ещё большему вниманию к Головину»
15:08 · Франция. Лига 1
Матич близок к переходу в новый клуб, игрок подпишет контракт на 2,5 года
14:02 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» всё ещё может купить двух игроков до закрытия трансферного окна
24 Января
21:35 · Франция. Лига 1
Борис Игнатьев: «Если будет серьёзный вызов, то, наверное, Головин рискнет»
20:44 · Англия. Премьер-лига
​Суперклубы АПЛ сразятся за звезду «Баварии»
16:59 · Россия. Премьер-лига
​Агент отрицает проблемы Николсона в «Спартаке»
16:21 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» может отказаться от Триппьера и Мукиэле
16:16 · Англия. Премьер-лига
Бензема интересен «Лиону» и трём топ-клубам АПЛ 1
15:08 · Россия. Премьер-лига
В «Марселе» опровергли информацию об интересе к Тикнизяну
14:28 · Германия. Бундеслига
Рейна близок к переходу в «Марсель»
Все новости
Рекомендуем