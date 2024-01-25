​Фонсека: Заявление Роналду о Лиге 1 не заслуживает ответа

Криштиану Роналду недавно заявил, что чемпионат Саудовской Аравии уже превосходит французскую Лигу 1. У рулевого «Лилля» Паулу Фонсеки спросили, есть ли доля правды в словах звёздного португальца.

«Я не думаю, что его высказывания хороши. Я не хочу проводить сравнения. Если он чувствует себя счастливым в Саудовской Аравии, то я рад за него. Есть вещи, которые не заслуживают ответа, и я не хочу тратить время. Подобные заявления – одна из таких вещей», - цитирует Фонсеку портал Goal.

Напомним, что Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года. Его действующий контракт рассчитан до середины 2025 года.

Роналду дал обещание фанатам в Китае