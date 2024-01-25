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Чемпионат Франции. Лига 1

Матич пройдёт обследование для нового клуба в пятницу

25 Января 2024 • 20:52 Комментировать

Неманья Матич всё ближе и ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку «Лиона». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, медицинское обследование для 35-летнего полузащитника было запланировано на пятницу. Если проблем выявлено не будет, то Матич подпишет с «ткачами» контакт до конца сезона 2025/2026.

В первой части сезона Неманья Матич выступал за другой клуб из Франции – за «Ренн». В 19 матчах опытный серб записал на свой счёт три результативных паса на партнёров.

Добавим, что «Лион» сейчас занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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