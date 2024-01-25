​Москардо высказался после подписания контракта с «ПСЖ»

В четверг «ПСЖ» объявил о подписании контракта с Габриэлем Москардо. Молодой полузащитник присоединится к команде после этого сезона – пока что он будет играть в аренде за «Коринтианс». Москардо дал комментарий после заключения трудового договора с грандом Лиги 1.

«Я очень рад стать игроком «ПСЖ», это один из самых счастливых дней в моей жизни. Это проект с талантливыми молодыми игроками. Мне не терпится присоединиться к команде и познакомиться с футболистами и персоналом. Я надеюсь выиграть много трофеев под красно-синими цветами и радовать болельщиков», - слова Москардо приведены на сайте «ПСЖ».