«ПСЖ» через официальный сайт объявил о подписании контракта с полузащитником Габриэлем Москардо. 18-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до середины 2028 года. При этом до конца нынешнего сезона бразилец будет выступать за «Коринтианс» на правах аренды.

«ПСЖ» в своём пресс-релизе не раскрывает финансовые условия сделки. При этом на портале Transfermarkt говорится о том, что гранд Лиги 1 заплатит за Москардо 20 миллионов евро.

В настоящий момент «ПСЖ» готовится к домашнему матчу чемпионата Франции против «Бреста». Команды сыграют в воскресенье, 28 января. На текущий момент парижане располагаются на вершине турнирной таблицы Лиги 1.