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Чемпионат Франции. Лига 1

Каррера: «Яркая игра в Лиге чемпионов поспособствует ещё большему вниманию к Головину»

25 Января 2024 • 15:14 Комментировать
Марсель
...
Монако
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27.01 23:00

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера предположил, что может помочь полузащитнику «Монако» Александру Головину перейти в более именитый клуб.

Итальянский специалист считает, что это может произойти благодаря яркому выступлению российского футболиста в Лиге чемпионов.

«Он уже заслуживает внимания со стороны именитых клубов. Думаю, яркая игра в Лиге чемпионов поспособствует ещё большему вниманию к Головину. Желаю ему вместе с «Монако» квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Головин провёл за «Монако» 17 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Напомним, после 18 туров французской Лиги 1 «Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице, дающее право принять участие в квалификации Лиги чемпионов. Для того, чтобы выйти в групповой этап главного клубного турнира Европы напрямую монегаскам необходимо занять хотя бы третью строчку, отставание от которой сейчас составляет один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Массимо Каррера Александр Головин ещё теги

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