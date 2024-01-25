Матич близок к переходу в новый клуб, игрок подпишет контракт на 2,5 года

Бывший полузащитник «Ренна» Неманья Матич близок к тому, чтобы присоединиться к новой команде. Журналист Джанлука ди Марцио сообщает, что 35-летний серб вскоре должен подписать контракт с французским «Лионом» на правах свободного агента.

По информации от источника, полузащитник подпишет соглашение сроком на два с половиной года. Ранее на Матича претендовал лондонский «Фулхэм», но гонку за сербом выиграл именно «Лион».

Напомним, Матич не смог обосноваться в «Ренне» после того, как перебрался в команду летом из итальянской «Ромы». Недавно полузащитник договорился с клубом о разрыве контракта.