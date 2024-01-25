«ПСЖ» всё ещё может купить двух игроков до закрытия трансферного окна

Французский «ПСЖ» не теряет надежд заполучить двух новых футболистов до закрытия трансферного окна. По информации от издания L’Equipe, парижская команда хочет усилиться центральным защитником и полузащитником.

Ранее «ПСЖ» был связан с покупкой Бруно Гимараэса из «Ньюкасла», но английская команда не намерена продавать бразильца ниже суммы отступных в размере 130 миллионов евро. Парижане не хотят платить такие деньги в январе.

«ПСЖ» недавно потерял на длительный срок Милана Шкриньяра, который получил серьёзную травму. Именно поэтому команда Луиса Энрике была бы рада заполучить нового центрального защитника.