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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» всё ещё может купить двух игроков до закрытия трансферного окна

25 Января 2024 • 14:02 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
28.01 22:45

Французский «ПСЖ» не теряет надежд заполучить двух новых футболистов до закрытия трансферного окна. По информации от издания L’Equipe, парижская команда хочет усилиться центральным защитником и полузащитником.

Ранее «ПСЖ» был связан с покупкой Бруно Гимараэса из «Ньюкасла», но английская команда не намерена продавать бразильца ниже суммы отступных в размере 130 миллионов евро. Парижане не хотят платить такие деньги в январе.

«ПСЖ» недавно потерял на длительный срок Милана Шкриньяра, который получил серьёзную травму. Именно поэтому команда Луиса Энрике была бы рада заполучить нового центрального защитника.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ трансферы футбола - зима 2024

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