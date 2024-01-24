Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Борис Игнатьев: «Если будет серьёзный вызов, то, наверное, Головин рискнет»

24 Января 2024 • 21:35 Комментировать
Марсель
...
Монако
27.01 23:00

Известный тренер Борис Игнатьев высказался о будущем российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

Как считает эксперт, 27-летний хавбек проводит яркий сезон, демонстрируя, что его не зря считают талантливым игроком.  

«Если и переходить куда-то, то, понятно, в более престижный клуб. Думаю, летом у Александра могут появиться интересные предложения. Если это будет серьезный вызов, то, наверное, он рискнет», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

В текущей кампании Головин принял участие в 16 матчах чемпионата Франции, в которых забил пять голов и записал на свой счет три ассиста.

Контракт футболиста с «Монако» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 30 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Борис Игнатьев Александр Головин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Января
15:08
В «Марселе» опровергли информацию об интересе к Тикнизяну
22 Января
15:02
Гришин оценил вклад Рыболовлева в развитие «Монако»
21 Января
14:36
Сёюнджу интересен «Порту», «Монако» и «Фулхэму», но турок хочет перейти в другой клуб
19 Января
13:06
Каррера: «Головин входит в число лучших игроков Европы»
18 Января
14:09
Испанский журналист: «Уверен, клубы Ла Лиги следят за Головиным»
16 Января
19:16
Журналист из Франции: Головин — лучший футболист «Монако»
14 Января
14:05
«Аль-Хиляль» готов заплатить 20 миллионов евро за бывшего защитника «Атлетико»
10:12
Трансфер Дойга в «Марсель» на грани срыва
04 Января
10:40
Сёмин: «Многим игрокам стоит брать пример с Головина, и не только российским»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАРСЕЛЬ МОНАКО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд назвал самого сильного игрока, против которого ему приходилось выходить на поле ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» «Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили Нулевые Месси и Суарес, скандальные ВАРы «Реала» и взлетающий «Ювентус» ​«Реал» готов продать полузащитника – но не дешевле 80 млн евро «Реал» предложит «Баварии» своего игрока в обмен на Дэвиса Сане определился с предпочтительным местом продолжения карьеры в случае ухода из «Баварии» Фонсека отреагировал на заявление Роналду, что саудовская лига сильнее французской Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии» «Барселона» готова позвать Моуринью
Спортивные новости
«Локомотив» неожиданно уступил дома «Сочи» в КХЛ Зверев победил Алькараса и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open «Адмирал» сенсационно обыграл «Металлург» в матче КХЛ Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open Ольховский объяснил, за счёт чего Медведев сможет пройти в финал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Января
21:35 · Франция. Лига 1
Борис Игнатьев: «Если будет серьёзный вызов, то, наверное, Головин рискнет»
20:44 · Англия. Премьер-лига
​Суперклубы АПЛ сразятся за звезду «Баварии»
16:59 · Россия. Премьер-лига
​Агент отрицает проблемы Николсона в «Спартаке»
16:21 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» может отказаться от Триппьера и Мукиэле
16:16 · Англия. Премьер-лига
Бензема интересен «Лиону» и трём топ-клубам АПЛ
15:08 · Россия. Премьер-лига
В «Марселе» опровергли информацию об интересе к Тикнизяну
14:28 · Германия. Бундеслига
Рейна близок к переходу в «Марсель»
12:03 · Испания. Ла Лига
«Барселоне» предлагают экс-полузащитника «Реала»
11:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить вингера «ПСЖ»
11:49 · Испания. Ла Лига
Известен игровой номер, который «Реал» предложил Мбаппе
11:38 · Франция. Лига 1
Дешам одной фразой ответил супруге Макрона, почему он не вызывает японца Ито в сборную Франции
11:21 · Испания. Ла Лига
Капелло назвал имена преемников Роналду и Месси
23 Января
23:37 · Франция. Лига 1
«Лилль» не отпустит Йоро, ставшего трансферной целью «ПСЖ»
13:38 · Франция. Лига 1
Наумов: Продажа Рыболовлевым своей доли в «Монако» не отразится на Головине
12:49 · Франция. Лига 1
«Лилль» требует за 18-летнего Йоро 50 миллионов евро, фаворит на защитника – «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем