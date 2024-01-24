Борис Игнатьев: «Если будет серьёзный вызов, то, наверное, Головин рискнет»

Известный тренер Борис Игнатьев высказался о будущем российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

Как считает эксперт, 27-летний хавбек проводит яркий сезон, демонстрируя, что его не зря считают талантливым игроком.

«Если и переходить куда-то, то, понятно, в более престижный клуб. Думаю, летом у Александра могут появиться интересные предложения. Если это будет серьезный вызов, то, наверное, он рискнет», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

В текущей кампании Головин принял участие в 16 матчах чемпионата Франции, в которых забил пять голов и записал на свой счет три ассиста.

Контракт футболиста с «Монако» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 30 миллионов евро.