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Чемпионат Франции. Лига 1

Дешам одной фразой ответил супруге Макрона, почему он не вызывает японца Ито в сборную Франции

24 Января 2024 • 11:38 Комментировать
Реймс
...
Нант
28.01 17:00

Супруга президента Франции Эмманюэля Макрона на официальном мероприятии поинтересовалась у главного тренера «трёхцветных» Дидье Дешама, почему он не вызывает в национальную команду нападающего «Реймса» Дзюню Ито, который показывает хорошую игру в нынешнем сезоне.

На этот вопрос Дешам ответил одной фразой: «Потому что он японец», — цитирует ChampagneFM.

В текущем сезоне 30-летний Ито провёл за «Реймс» 17 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, на прошедшем в 2022 году чемпионате мира сборная Франции смогла дойти до финального матча, где уступила команде Аргентины (3:3, 2:4 — пен).

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Сборная Франции Дидье Дешам Реймс Дзюня Ито ещё теги

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