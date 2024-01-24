Дешам одной фразой ответил супруге Макрона, почему он не вызывает японца Ито в сборную Франции

Супруга президента Франции Эмманюэля Макрона на официальном мероприятии поинтересовалась у главного тренера «трёхцветных» Дидье Дешама, почему он не вызывает в национальную команду нападающего «Реймса» Дзюню Ито, который показывает хорошую игру в нынешнем сезоне.

На этот вопрос Дешам ответил одной фразой: «Потому что он японец», — цитирует ChampagneFM.

В текущем сезоне 30-летний Ито провёл за «Реймс» 17 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, на прошедшем в 2022 году чемпионате мира сборная Франции смогла дойти до финального матча, где уступила команде Аргентины (3:3, 2:4 — пен).