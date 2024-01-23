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«Лилль» не отпустит Йоро, ставшего трансферной целью «ПСЖ»

23 Января 2024 • 23:37 Комментировать
Монпелье
...
Лилль
28.01 15:00

Центральный защитник «Лилля» Лени Йоро вряд ли покинет свой клуб в зимнее трансферное окно.

18-летний футболист – приоритетная цель «Пари Сен-Жермен» на январь, о чём неоднократно сообщалось. По распространённым данным, Луиш Кампуш, отвечающий за трансферы в парижском клубе, готов сделать всё возможное для скорейшего перехода вундеркинда, но провернуть сделку в текущее окно будет непросто. 

«Йоро не уйдёт в январе, – заявляет президент «Лилля» Оливье Летанг, которого цитирует Le Parisien. – Несмотря на все домыслы, по нему не будет никаких переговоров, никаких дискуссий».

В подписании Лени Йоро также заинтересованы мадридский «Реал» и другие гранды европейского футбола. Стоимость француза, по оценке Transfermarkt, составляет 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль ПСЖ Оливье Летанг трансферы футбола - зима 2024 Лени Йоро ещё теги

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