«Лилль» не отпустит Йоро, ставшего трансферной целью «ПСЖ»

Центральный защитник «Лилля» Лени Йоро вряд ли покинет свой клуб в зимнее трансферное окно.

18-летний футболист – приоритетная цель «Пари Сен-Жермен» на январь, о чём неоднократно сообщалось. По распространённым данным, Луиш Кампуш, отвечающий за трансферы в парижском клубе, готов сделать всё возможное для скорейшего перехода вундеркинда, но провернуть сделку в текущее окно будет непросто.

«Йоро не уйдёт в январе, – заявляет президент «Лилля» Оливье Летанг, которого цитирует Le Parisien. – Несмотря на все домыслы, по нему не будет никаких переговоров, никаких дискуссий».

В подписании Лени Йоро также заинтересованы мадридский «Реал» и другие гранды европейского футбола. Стоимость француза, по оценке Transfermarkt, составляет 25 млн евро.