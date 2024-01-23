Наумов: Продажа Рыболовлевым своей доли в «Монако» не отразится на Головине

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможной продаже бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым своей доли в «Монако», за который выступает полузащитник Александр Головин.

Спортивный функционер отметил, что на россиянине не скажется подобный поворот событий, ведь хозяин команды не был участником приглашения игрока.

«Почему он хочет продать свои акции? Мне трудно сказать. Но, скорее всего, это связано с блокадой, которую нам всем устроили», - приводит слова Наумова Rusfootball.info.

Российский предприниматель владеет «Монако» с 2011 года.