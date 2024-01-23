Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» требует за 18-летнего Йоро 50 миллионов евро, фаворит на защитника – «ПСЖ»

23 Января 2024 • 12:49 Комментировать
Монпелье
...
Лилль
28.01 15:00

Французский «Лилль» готов продать в этом месяце своего центрального защитника Лени Йоро, у которого летом заканчивается контракт. По информации от La Voix du Nord, несмотря на истекающее соглашение, «доги» будут требовать за 18-летнего футболиста минимум 50 миллионов евро.

Фаворитом на трансфер является лидером французского чемпионата в лице «ПСЖ», который уже провёл продуктивные переговоры с окружением Йоро. Напомним, Лени ранее также связывали с мадридским «Реалом», «Манчестер Юнайтед», мюнхенской «Баварией» и лондонским «Челси».

Йоро к своим годам успел провести 31 матч в чемпионате Франции, где отметился двумя голами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лилль ПСЖ трансферы футбола - зима 2024 Лени Йоро ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Января
12:49
«Лилль» требует за 18-летнего Йоро 50 миллионов евро, фаворит на защитника – «ПСЖ»
22 Января
22:03
«Ювентус» объявил о подписании Джало
13:53
«ПСЖ» запланировал переговоры с «Лиллем» по трансферу центрального защитника
20 Января
03:59
«ПСЖ» намерен уже в январе подписать Йоро, на которого претендует «Реал»
19 Января
22:49
«Ювентус» назначил Джало медосмотр на понедельник
17 Января
22:47
Романо: «Ювентус» закроет трансфер Джало в ближайшие дни»
16 Января
23:32
Романо: «Реалу» очень нравится Йоро»
15:54
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос в «Лилль» по трансферу центрального защитника
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МОНПЕЛЬЕ ЛИЛЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью прибыл в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о смене Хави «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Анчелотти: «Последний разговор с Винисиусом закончился тем, что он оформил хет-трик в ворота «Барселоны» ​Роналду: «Я лучший бомбардир в истории, поэтому 900 голов или 1000 – одно и то же» ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» ​В АПЛ судья допустил грубую ошибку против «Ливерпуля» Эрнесто Вальверде назвал главного фаворита Кубка Испании Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд назвал самого сильного игрока, против которого ему приходилось выходить на поле ​В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему Каземиро ​Фанаты сборной Камеруна требуют извинений от Это'О и Онана
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» готова позвать Моуринью «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии» «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4
Спортивные новости
Джокович обыграл Фрица и вышел в полуфинал Australian Open Алькарас разгромил Кецмановича на пути в четвертьфинал Australian Open Калинская пробилась в 1/4 финала Australian Open Медведев справился с Боржесом и вышел в 1/4 финала Australian Open «Ак Барс» по буллитам одолел «Спартак» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Января
13:38 · Франция. Лига 1
Наумов: Продажа Рыболовлевым своей доли в «Монако» не отразится на Головине
12:49 · Франция. Лига 1
«Лилль» требует за 18-летнего Йоро 50 миллионов евро, фаворит на защитника – «ПСЖ»
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на вунедркинда из «Лилля» слухи
02:24 · Германия. Бундеслига
Мукиэле уверен в скором переходе в «Баварию»
22 Января
22:32 · Испания. Ла Лига
Роналдо – о Мбаппе: «Реал» всегда подписывает самых лучших»
22:03 · Италия. Серия А
«Ювентус» объявил о подписании Джало официально
21:54 · Франция. Лига 1
Бензема вернётся в «Лион» только в случае отказа от огромной части зарплаты
19:23 · Англия. Премьер-лига
​Вингер Морейра вернулся в «Челси» досрочно 3 официально
18:53 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» ведёт переговоры по трём защитникам
18:04 · Франция. Лига 1
Фонсека отреагировал на заявление Роналду, что саудовская лига сильнее французской
16:42 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» может купить звезду «Жироны» за небольшие деньги
15:12 · Германия. Бундеслига
Мукиэле не проходил медосмотр для «Милана», Норди ближе к другому топ-клубу
15:02 · Франция. Лига 1
Гришин оценил вклад Рыболовлева в развитие «Монако»
14:40 · Франция. Лига 1
​«Лион» пытается вернуть Бензема
13:53 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» запланировал переговоры с «Лиллем» по трансферу центрального защитника
Все новости
Рекомендуем