«Лилль» требует за 18-летнего Йоро 50 миллионов евро, фаворит на защитника – «ПСЖ»

Французский «Лилль» готов продать в этом месяце своего центрального защитника Лени Йоро, у которого летом заканчивается контракт. По информации от La Voix du Nord, несмотря на истекающее соглашение, «доги» будут требовать за 18-летнего футболиста минимум 50 миллионов евро.

Фаворитом на трансфер является лидером французского чемпионата в лице «ПСЖ», который уже провёл продуктивные переговоры с окружением Йоро. Напомним, Лени ранее также связывали с мадридским «Реалом», «Манчестер Юнайтед», мюнхенской «Баварией» и лондонским «Челси».

Йоро к своим годам успел провести 31 матч в чемпионате Франции, где отметился двумя голами.