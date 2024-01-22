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Чемпионат Франции. Лига 1

Бензема вернётся в «Лион» только в случае отказа от огромной части зарплаты

22 Января 2024 • 21:54 Комментировать
Лион
...
Ренн
26.01 23:00

«Лион» продолжает работу над возвращением в свои ряды нападающего Карима Бензема.

Карьеры француза в Саудовской Аравии складывается не лучшим образом: спустя всего полгода в «Аль-Иттихаде» игрок уже раздумывает над возвращением в Европу. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, владелец «Лиона» Джон Текстор не оставляет надежд на возвращение Бензема, несмотря на все трудности, причём работа в данном направлении ведётся ещё с декабря. Впрочем, 36-летний форвард сможет вернуться в родной для себя клуб лишь в том случае, если откажется от огромной части текущей зарплаты.

Контракт Карима Бензема с «Аль-Иттихадом» рассчитан до 2026 года.

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