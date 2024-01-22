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Чемпионат Франции. Лига 1

Фонсека отреагировал на заявление Роналду, что саудовская лига сильнее французской

22 Января 2024 • 18:04 Комментировать
Монпелье
...
Лилль
28.01 15:00

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека поделился комментарием о словах португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который ранее заявил, что уровень чемпионата Саудовской Аравии выше, чем у французской Лиги 1.

— Умные люди поймут, почему он так сказал, — приводит слова Фонсеки Football Tweet.

В текущем сезоне 38-летний Роналду принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 24 мяча и стал автором 11 результативных передач.

По итогам 19 туров «Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, сумев заработать 46 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Криштиану Роналду Паулу Фонсека Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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