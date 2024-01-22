Фонсека отреагировал на заявление Роналду, что саудовская лига сильнее французской

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека поделился комментарием о словах португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который ранее заявил, что уровень чемпионата Саудовской Аравии выше, чем у французской Лиги 1.

— Умные люди поймут, почему он так сказал, — приводит слова Фонсеки Football Tweet.

В текущем сезоне 38-летний Роналду принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 24 мяча и стал автором 11 результативных передач.

По итогам 19 туров «Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, сумев заработать 46 очков.